На Львівщині зі столітнім ювілеєм привітали вчителя чотири покоління його учнів [ Редагувати ]
Зі столітнім ювілеєм зворушливо привітали свого вчителя - одразу чотири покоління його учнів. У селі Градівка на Львівщині Іван Бучківський пропрацював вчителем 65 років. Репортаж Вікторії Балицької.
До свого сотого дня народження Іван Павлович готувався - кажуть його донька та син.
- Що сьогодні в вас за день? Який день у вас сьогодні? - 100 років!
Спершу Іван Павлович йде до церкви на молебень.
Чекав цієї дати, і Бог його притримав.
У церкві вже повно односельців - чекають на свого колишнього вчителя.
Іван Бучківський у храмі має своє почесне місце.
Після молебня - світська програма у Градівській школі. Гостей стільки, що у класі жодного вільного місця. Починають з гімну України - Іван Павлович підводиться з усіма.
У школі Іван Бучківський пропрацював вчителем 65 років. Навчав тисячі учнів 4-х поколінь.
Наталя Данилів, директорка Градівської школи:
Вчив українську мову та літературу, німецьку мову, згодом мистецтво та християнську етику. Іван Павлович дуже вимогливий вчитель був, але він віддавав серце повністю.
Леся, колишня учениця ювіляра:
Досі я пам'ятаю вірші Тараса Григоровича Шевченка, тому що в Івана Павловича не проходило так, що можна було не вивчити.
У поважні 84 Іван Бучківський вийшов на пенсію. Минуло 16 років, проте і для нинішніх школярів він - легенда.
Інна Островська, учениця Градівської школи:
Іван Павлович мене не вчив, але він вчив мою маму, ми розказували його вірші, в нього дуже гарні вірші.
Анастасія Ковтун, учениця Градівської школи:
Він відкрив у нас пам'ятник Тараса Шевченка.
Вдячні учні приготували для ювіляра концерт.
А рідні Івана Бучківського подарували йому книжку про його життя.
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