Зі столітнім ювілеєм зворушливо привітали свого вчителя - одразу чотири покоління його учнів. У селі Градівка на Львівщині Іван Бучківський пропрацював вчителем 65 років. Репортаж Вікторії Балицької.

До свого сотого дня народження Іван Павлович готувався - кажуть його донька та син.

- Що сьогодні в вас за день? Який день у вас сьогодні? - 100 років!

Спершу Іван Павлович йде до церкви на молебень.

Чекав цієї дати, і Бог його притримав.

У церкві вже повно односельців - чекають на свого колишнього вчителя.

Іван Бучківський у храмі має своє почесне місце.

Після молебня - світська програма у Градівській школі. Гостей стільки, що у класі жодного вільного місця. Починають з гімну України - Іван Павлович підводиться з усіма.

У школі Іван Бучківський пропрацював вчителем 65 років. Навчав тисячі учнів 4-х поколінь.

Наталя Данилів, директорка Градівської школи:

Вчив українську мову та літературу, німецьку мову, згодом мистецтво та християнську етику. Іван Павлович дуже вимогливий вчитель був, але він віддавав серце повністю.

Леся, колишня учениця ювіляра:

Досі я пам'ятаю вірші Тараса Григоровича Шевченка, тому що в Івана Павловича не проходило так, що можна було не вивчити.

У поважні 84 Іван Бучківський вийшов на пенсію. Минуло 16 років, проте і для нинішніх школярів він - легенда.

Інна Островська, учениця Градівської школи:

Іван Павлович мене не вчив, але він вчив мою маму, ми розказували його вірші, в нього дуже гарні вірші.

Анастасія Ковтун, учениця Градівської школи:

Він відкрив у нас пам'ятник Тараса Шевченка.

Вдячні учні приготували для ювіляра концерт.

А рідні Івана Бучківського подарували йому книжку про його життя.