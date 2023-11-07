З вівторка, 7 листопада, змінюються умови оформлення імпортних і експортних вантажів. Компанії, які не отримали до 7 листопада спрощення згідно з Конвенцією про режим спільного транзиту та Митним кодексом, тепер мають предявляти товари митниці, декларувати їх та пломбувати.

Про це в ефірі керівниця проєкту "За прозору та чесну митницю" Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків.

"Запровадження системи спільного транзиту - одна з ключових вимог ЄС і одне з досягнень українських. Очікувалося, що український бізнес почне активно використовувати цю систему, поки вона була в тестовому режимі. Однак паралельно з цими інноваціями в Україні продовжувала діяти власна система спрощень, яка була запроваджена ще до підписання угоди про асоціацію, і якою користувалися українські експортери та імпортери. І власне вона перестала діяти сьогодні вночі.

Тобто у нас останні півтора року діяло паралельно дві системи: одна - та, майбутня, й інша стара, від якої сьогодні відмовились. Чому? Бо ті спрощення, які були відповідно до національного законодавства, підписаного до угоди про асоціацію, вони не відповідали умовам безпеки, які спільно прийняті в країнах ЄС.

Від сьогоднішнього дня у нас почала діяти точно така система, яка є в усіх країнах ЄС. Тобто ми стали загальною частиною щодо митних правил ЄС.

Такі зміни запроваджуються не одноосібно. Тут велика роль була того, як український бізнес почне використовувати цю систему. І звичайно, коли діяли дві системи паралельно, бізнес робив так яке простіше, тобто як раніше було. Тому можливо на сьогодні лише 12 підприємств мають статус авторизованого економічного оператора. Це підприємства, які можуть користуватися новими міжнародними спрощеннями", - розповіла Оксана Кузяків.