За час повномасштабної війни населення Кам'янської Слободи скоротилося більш ніж удвічі.

По сусідству з ворогом. Щодня у фронтових зведеннях пишуть про обстріли сіл та містечок, які на півночі України межують із росією. Влада закликає тамтешнє населення евакуюватися. Та більшість жителів виїжджати відмовляються.

Літні люди кажуть, що хочуть померти, там, де народилися, а молоді нарікають, що їх ніхто ніде не чекає.

Репортаж Ігоря Левенка з північного прикордоння - далі.

Під вогнем артилерії. Життя на межі із ворогом. Прикордоння Чернігівщини потерпає і порожніє.

Колись дружили, їздили в гості й родичалися. Та російська агресія розірвала навіть родинні стосунки.

Я кажу все, бог вам суддя, відрубала моментально, все нехай собі живуть…

Ігор Левенок, кореспондент:

Село Кам'янська Слобода розташоване на самісінькому прикордонні з росією. Війна - мешканців таких населених пунктів поставила перед нелегким вибором: покинути небезпечну зону і їхати світ за очі або ж залишитися тут на свій страх і ризик, але життя тут, ой, яке не солодке. Транспорт не ходить, інфраструктури - нуль і щоденні обстріли.

Кам'янська Слобода - козацьке село, засноване українським гетьманом Дем'яном Многогрішним. За десять кілометрів від російсько-українського кордону. Громада межує із Брянською областю, звідки й прилітають смертоносні "подарунки".

Пан Микола працював у селі водієм на шкільному автобусі. Війна залишила його без роботи, школи в окрузі зачинені, учні в евакуації. Тож чоловік ухвалив нелегке рішення - переселитися углиб Чернігівщини, подалі від кордону.

Микола Бохан, житель Кам'янської Слободи:

Якщо далі це все продовжиться, то я думаю, що взагалі тут не залишиться людей. У Михальчина-Слободі вже немає жодного, в Бучках там залишилося вже три чи чотири людини, через Грем'яч літає, постійно бахкає, там люди теж не кам'яні, сьогодні один, завтра два, але поступово виїздять.

За час повномасштабної війни населення Кам'янської Слободи скоротилося більш ніж удвічі. Медпункт побитий осколками. Єдине місце, де можна було придбати ліки та отримати невідкладну допомогу.

Пан Сергій розповідає про реалії тутешнього життя. Люди лягають спати й прокидаються під звуки вибухів. Витримати таке під силу не кожному. Буває, навіть у кремезних чоловіків здають нерви.

Получив стрес. Він працював на підстанції. Були прильоти по підстанції, і він там ховався. Взагалі він повісився. У четвер хоронили.

Дорогою по селу зустрічаємо тутешніх жителів. Окрема тема розмови - родичі по той бік кордону. Тут майже в кожної сім'ї є рідня в росії. У пані Наталії на Брянщині живе племінниця. Каже, одразу після вторгнення намагалася переконати небогу, що росія - агресор. Бомбить і розстрілює її рідну Кам'янську Слободу. Та усе намарно.

Наталія жителька Кам'янської Слободи:

Подзвонив брат з мамою поспілкуватися. Мамка ще жива була. Мамка плаче сидить, а племінниця мені каже: "Я родила доблестных воинов, а Лена родила нацистку". Мати як дала! Відключила телефон і сказала: забудьте навіть прізвище.

Зі слів селян, вони усвідомлюють небезпеку від подальшого перебування на лінії вогню. Та покидати рідні домівки дехто усе ж вперто не бажає.

Внаслідок російської агресії на Чернігівщині загинуло 680 цивільних осіб, понад тисячу триста зазнали поранень. Цьогоріч у прикордонних громадах області від ворожих обстрілів загинуло 23 особи, з них двоє дітей. Близько восьми тисяч жителів чернігівського прикордоння покинули свої домівки.