Місія МВФ в Україні починає роботу щодо другого перегляду виконання Україною програми розширеного фінансування (EFF). Зустрічі відбуваються у Варшаві.

Обговорюватиметься стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Йдеться, зокрема, про заходи у сферах податково-бюджетної, монетарної та валютної політики, забезпечення фінансової стабільності, а також структурних реформ, розповів доктор економічних наук, член Ради НБУ Василь Фурман в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Обговорюється дуже багато питань. У фокусі ситуація у фінансовому секторі, результати оцінки стійкості банківської системи, реалізація стратегії помякшення валютних обмежень, перехід до більшої гнучкості обмінного курсу, повернення до інфляційного таргетування.

Також обговорюються питання джерел фінансування дефіциту державного бюджету, включаючи міжнародну допомогу та внутрішній борговий ринок...

У цілому йде конструктивний аналіз зробленої роботи та плідна дискусія подальших кроків. Всі усвідомлюють необхідність підтримки МВФ України як для фінансування дефіциту державного бюджету, так і для реформ.

Моя особиста думка, що робота буде успішною, і рада директорів МВФ, яка буде засідати у грудні, прийме позитивне рішення щодо перегляду і щодо фінансування нашої держави...

На фінансування МВФ сьогодні вяжеться багато інших фінансувань. А для нас сьогодні фінанси є дуже важливими, як зброя.

Якщо говорити про цей рік, за оцінками НБУ ми отримаємо загалом зовнішньої міжнародної фінансової допомоги на загальну суму 45 мільярдів доларів. Якщо ми говоримо про наступний рік, то мова йде про дефіцит державного бюджету на рівні 42 мільярдів доларів. І левова частка тут має бути зовнішнє фінансування", - розповів Василь Фурман.