Місія МВФ в Україні розпочала роботу: Василь Фурман розповів, про що будуть говорити (відео) [ Редагувати ]
Місія МВФ в Україні починає роботу щодо другого перегляду виконання Україною програми розширеного фінансування (EFF). Зустрічі відбуваються у Варшаві.
Обговорюватиметься стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику.
Йдеться, зокрема, про заходи у сферах податково-бюджетної, монетарної та валютної політики, забезпечення фінансової стабільності, а також структурних реформ, розповів доктор економічних наук, член Ради НБУ Василь Фурман в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
"Обговорюється дуже багато питань. У фокусі ситуація у фінансовому секторі, результати оцінки стійкості банківської системи, реалізація стратегії помякшення валютних обмежень, перехід до більшої гнучкості обмінного курсу, повернення до інфляційного таргетування.
Також обговорюються питання джерел фінансування дефіциту державного бюджету, включаючи міжнародну допомогу та внутрішній борговий ринок...
У цілому йде конструктивний аналіз зробленої роботи та плідна дискусія подальших кроків. Всі усвідомлюють необхідність підтримки МВФ України як для фінансування дефіциту державного бюджету, так і для реформ.
Моя особиста думка, що робота буде успішною, і рада директорів МВФ, яка буде засідати у грудні, прийме позитивне рішення щодо перегляду і щодо фінансування нашої держави...
На фінансування МВФ сьогодні вяжеться багато інших фінансувань. А для нас сьогодні фінанси є дуже важливими, як зброя.
Якщо говорити про цей рік, за оцінками НБУ ми отримаємо загалом зовнішньої міжнародної фінансової допомоги на загальну суму 45 мільярдів доларів. Якщо ми говоримо про наступний рік, то мова йде про дефіцит державного бюджету на рівні 42 мільярдів доларів. І левова частка тут має бути зовнішнє фінансування", - розповів Василь Фурман.
по темі
США зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні з нинішніх $1,1 млрд до $825 млн. Про це повідомляється у листі, надісланому з Білого дому тимчасовому спікеру Палати представників Конгресу Патріку Макгенрі
Україна отримає від Європейського союзу 50 млрд євро у вигляді грантів і кредитів для економічного та соціального відновлення після російського вторгнення. Ці кошти будуть заходити в Україну впродовж 2024-2027 років
Після обрання нового спікера Палати представників, Білий дім може розраховувати, що законодавці проголосують за додаткові "пакети" як для Тель-Авіва, так і для Києва. Але одного траншу все одно замало. Отже, як далі можуть розвиватися події?
Як створити для цих людей комфортні умови проживання у нових громадах? Які виклики нині стоять перед державою і, головне, як їх вирішити? Все це обговорювали на Всеукраїнському форумі Рад ВПО.
Запропонований президентом США Джо Байденом пакет військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $106 млрд буде схвалений у найближчі тижні. В якому саме вигляді - разом чи окремо для кожної держави - наразі вирішують американці законодавці