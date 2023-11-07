Для тих, хто пропустив полярне сяйво в неділю - буде ще шанс його побачити.

Північне сяйво у небі над Україною. Рідкісне явище цими вихідними побачили жителі низки регіонів. Чому засяяли небеса - науковців розпитав Юрій Куций.

Полярне сяйво, чи частіше його називають Північним, днями осяяло багряними кольорами небо над Київською, Миколаївською, Донецькою, Чернігівською, Одеською, Херсонською та іншими областями.

Багряне небо зачарувало українців і водночас налякало, адже за майже два роки повномасштабного вторгнення росіян, люди почали бачити знаки й попередження чи не в усьому.

- Це знак із неба для нас. - Нічого красивого! Це у небі наша кров, кров українська! Бог не витримує і показує всім на планеті, що війни - це загибель планети й всього людства!!! - Це не до добра. Аномальне явище. Аврора Бореаліс спостерігалось у всій Європі 25-26 січня 1938 року. Через місяць почались завоювання Гітлером Європи.

Проте науковці поспішають заспокоїти й пояснюють, чому ж полярне сяйво над Україною мало саме таке забарвлення.

Володимир Кажанов, астроном:

Цей жахливий кривавий колір, який ми могли бачити вночі в небі, пов'язаний з тим, що це іонізація у верхніх шарах атмосфери. Різний колір дають різні атоми, з яких складається наша атмосфера.

Цього разу іонізація спостерігалася після потужної геомагнітної бурі, пов'язаної з бомбардуванням Землі викидом корональної маси, який стався на Сонці кілька днів тому. Подібні явища часто спричиняють не лише різнокольорове мерехтіння в небі, а і головний біль, нудоту, запаморочення, підвищення або зниження артеріального тиску у метеозалежних людей.

Володимир Кажанов, астроном:

Магнітна буря, яка супроводжує полярне світло не тільки на самопочуття має вплив, але й бували такі в історії випадки, коли були проблеми з електромережами, мережами звʼязку. І це задокументовані випадки, що це сталось під час подібних явищ.

Для тих, хто пропустив полярне сяйво в неділю - буде ще шанс його побачити. Українські астрономи не виключають, що згодом полярне сяйво може стати звичним явищем у нашому регіоні.

Володимир Кажанов, астроном:

Враховуючи те, що сонячна активність залишається на максимумі, і за прогнозом в цьому році й наступному ще сонце буде дуже активним, і враховуючи те, що магнітний полюс відносно географічного зміщується в сторону Євразії. Тобто зона спостереження полярних сяйв зміщується в тому числі й до України, то в найближчі роки ми можемо спостерігати це частіше, ніж раніше.

Проте щоб його роздивитися, варто виїхати за місто, де немає світлового забруднення і висоток. До того ж на відкритій місцевості - гарантовано зробите неймовірно гарні фото.