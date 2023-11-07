У Кропивницькому воїни вчать цивільних виживати під час війни [ Редагувати ]
У Кропивницькому військові навчають цивільних виживати під час війни. Як поводитись зі зброєю, надати допомогу пораненому, що робити з вибухівкою та як пережити можливі блекаути. Безкоштовні заняття проводять двічі на тиждень. Потрапити можуть усі охочі за попереднім записом.
Наші кореспонденти побували на одному з тренінгів.
Тема сьогоднішнього заняття - це ознайомлення цивільного населення з окремими видами зброї. Як ця зброя працює, як вона розбирається, як її треба чистити, як доглядати.
Військовий Сил спеціальних операцій на псевдо "Акула" проводить тренінг з військової справи для цивільних. Показує, як перевірити, що зброя не має набоїв, та як її чистити.
Позивний "Акула", військовослужбовець ССО ЗСУ:
Якщо я працюю з напарником, то я показую відсутність магазина, відсутність набою, набою в патронниках, і тоді цю зброю можна розбирати, підготувати для чищення, це теж робиться дуже просто. Ми витягуємо піни, це витягується пальцями, не треба додаткового інструменту, переламуємо і дістаємо затвор, ось наш затвор і ручка, зброя готова до чищення.
До тренінгу, як поводитись зі зброєю, доєднались зо двадцять цивільних. Як хлопці, так і дівчата.
Анастасія, учасниця тренінгу:
Я не вперше на цьому тренінгу, тут багато цікавої інформації й корисної в наш час. І взагалі мені цікава домедична допомога, види зброї, які речі слід брати під час блекауту.
Світлана, учасниця тренінгу:
На даний час страшно не вміти користуватися зброєю, тому я думаю, що вчитися потрібно всім і починати хоча б зараз уже.
Ці тренінги - також можливість для цивільних поспілкуватися із захисниками, дізнатися про специфіку різних підрозділів. Особливо для тих, хто планує в майбутньому стати на захист рідної країни.
Богдан, учасник тренінгу:
Фотографії з Бучі, знищений Маріуполь, і взагалі ще й тато пішов на війну, тому теж вибрав військову справу. Зараз молодь повинна вміти користуватися зброєю, володіти навичками, і взагалі що таке військова справа, як це відбувається, які є підрозділи.
Позивний "Акула", військовослужбовець ССО ЗСУ:
Люди приходять охоче. Особливо охоче приходить молодь. Тому що на даний час в нашій країні іде війна, і молодь як і патріотично-налаштована, так і в майбутньому може призиватися до війська або вступити до війська, щоб вони мали якесь уявлення, що таке Збройні сили.
Цивільні нині хочуть не лише навчитися поводження зі зброєю, а й уміти рятувати поранених, керувати дронами та пережити блекаути. Цьому навчатимуть охочих під час наступних тренінгів.
Людмила, волонтерка Центру готовності цивільних у Кропивницькому:
Немає фінішної точки, дивимося по готовності, по запитах, а взагалі до Перемоги.
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