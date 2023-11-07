На Херсонщині внаслідок обстрілів поранені шестеро людей (відео) [ Редагувати ]
За минулу добу противник здійснив 84 обстріли Херсонщини, випустивши 558 снарядів з різних видів зброї. По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.
Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад у Херсоні; підприємство харчової промисловості у Херсонському районі. Через російську агресію 6 людей дістали поранення.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
"Зранку під обстрілом Дніпровський район, нещодавно вдарили по Кілійському району. Там є влучання в складське приміщення, є загорання. На щастя, про жертви немає повідомлень.
За минулу добу 84 рази били по території звільненої Херсонщини правобережної. 558 снарядів різного типу озброєння. Шість людей постраждали, у них травми середнього ступеня тяжкості. Троє людей в Зеленівці внаслідок обстрілу масованого. Там постраждало і підприємство харчової промисловості. Одна людина постраждала в Херсоні, ще одна в Томиній Балці. Ще одна людина в Архангельську отримала мінно-вибухову травму внаслідок того, що наступила на міну "Лепесток".
І вчорашня доба, і сьогодні ранок важкий - під обстрілами, як ми вже звикли...
Ще 430 дітей залишаються в зоні 23 населених пунктів, де оголошена обов'язкова евакуація з примусом, - розповів Олександр Толоконніков.
по темі
За минулу добу противник здійснив майже 100 обстрілів Херсонщини і випустив 38 керованих авіабомб. Через російську агресію одна людина загинула, ще 17 - дістали поранення
Тільки з вчорашнього вечора на Херсонщину росіяни скинули 24 керовані авіабомби. Відомо про одну поранену в Козацькому. Через пошкоджені лінії електропередач без світла залишаються Хрещенівка, Шевченківка та Петрівка Нововоронцовської громади
"Прилетіло" по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі, зруйновано будівлю коледжу
Виробництво електроенергії в Україні збереглося
У вівторок, 31 жовтня, окупанти дроном атакували евакуаційний автобус у Херсонській області