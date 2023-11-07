За минулу добу противник здійснив 84 обстріли Херсонщини, випустивши 558 снарядів з різних видів зброї. По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад у Херсоні; підприємство харчової промисловості у Херсонському районі. Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

"Зранку під обстрілом Дніпровський район, нещодавно вдарили по Кілійському району. Там є влучання в складське приміщення, є загорання. На щастя, про жертви немає повідомлень.

За минулу добу 84 рази били по території звільненої Херсонщини правобережної. 558 снарядів різного типу озброєння. Шість людей постраждали, у них травми середнього ступеня тяжкості. Троє людей в Зеленівці внаслідок обстрілу масованого. Там постраждало і підприємство харчової промисловості. Одна людина постраждала в Херсоні, ще одна в Томиній Балці. Ще одна людина в Архангельську отримала мінно-вибухову травму внаслідок того, що наступила на міну "Лепесток".

І вчорашня доба, і сьогодні ранок важкий - під обстрілами, як ми вже звикли...

Ще 430 дітей залишаються в зоні 23 населених пунктів, де оголошена обов'язкова евакуація з примусом, - розповів Олександр Толоконніков.