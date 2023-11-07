Скільки треба зварити борщу, щоб нагодувати півсотні людей? Точні пропорції знає українська біженка в Брюсселі Інга Якименко. Вона вже рік як робить вечорниці для українців та іноземців, де разом готують борщ. Як смакує іноземцям національна страва України - питала Ірина Іванова.

Раз на місяць комунальна кухня у звичайному брюссельському будинку перетворюється на українську світлицю. Його мешканка - житомирянка Інга - вже рік влаштовує тут вечорниці. Тематика щоразу різна, але один елемент лишається незмінним - борщ.

Інга Якименко, організаторка вечорниць:

У нас щоразу борщ виходить дуже різний. Тому що не я варю борщ, ми разом варимо борщ. Кожен приходить, він робить якусь частину своєї роботи. І кожного разу борщ має інший смак, але завжди смачно. І тому ми називаємо цей борщ - борщ єдності.

Борщ - страва багатокомпонентна, кожному знайдеться робота. Цього вечора король страви - буряк - у руках естонця Владислава.

Владислав Велізанін, гість вечорниць:

Колега розказала мені, що вечорниці - це місце, де українці збираються разом, готують, святкують, проводять культурну програму, і я такий: "Що мені зробити, щоб туди потрапити?!" Для мене честь бути тут. Тут дуже сильне відчуття єдності. Люди довіряють одне одному. Здається, я давно всіх тут знаю. І щиро стараюсь якнайкраще, щоб борщ вдався смачний.

Окрім борщу, на кухні пахне смаженими дерунами. Над ними чаклує Наталя. Вона одна з тих, хто впродовж року регулярно приходить допомагати Інзі влаштовувати вечорниці. Жінка готує деруни за родинним рецептом з Київщини. Каже, українська кухня - частина контрпропаганди.

Наталя Гуменюк, волонтерка:

Як не крутіть, а інформаційна війна триває. А коли людина має контакт з українцем, що вона там вже не почує по телевізору, вона скаже: та ні, не вірю, я їх бачила, я з ними вареники ліпила, я з ними співала!

Вхід на вечорниці - через донат. Зібрані кошти Інга передає на допомогу Збройним силам України. Сусіди по будинку такому гамору раді. Паоло - як справжній італієць - має пристрасть до кухарства, але цього вечора залюбки віддає кухню в розпорядження українців.

Паоло Маджіо, сусід Інги, гість вечорниць:

Я щоразу намагаюсь прийти сюди, коли Інга влаштовує вечорниці. Раніше мої знання про Україну дорівнювали приблизно нулю, а тепер я знаю значно більше про культуру, про звичаї українців. Звісно, я куштував борщ, вареники - вони дуже смачні. Але також я розумію, наскільки важливий борщ, я про це дізнався тут. Борщ уособлює українську культуру. Українці ніби вірять у борщ, він має глибоке значення.

Цього разу страву готували представники близько 10 національностей, а потім влаштували святкування першої річниці вечорниць.

Інга Якименко, організаторка вечорниць:

Рік тому ми почали влаштовувати такі вечори. На вечорницях ми разом готуємо борщ. Це українська страва. Ми дуже пишаємося борщем, бо він належить до спадщини ЮНЕСКО. Але річ навіть не в цьому, борщ - це наша ДНК. Це звʼязок з Україною.

У каструлі - 10 літрів гарячої страви, на 50 гостей вистачило. Свою порцію отримав і іспанець Віктор. Це перший борщ в його житті.

- Це вперше я куштую борщ. - Які очікування? - Здається, це дуже сімейний суп. Такий, що повинен чекати вдома. Зараз я скуштую. Дуже-дуже смачно. - На що схоже? - Насправді нагадує щось дуже знайоме. Щось таке, що готувала ще моя бабуся. Мені дуже подобається.

Після вечері культурна програма - народні пісні під гітару. Наступні вечорниці господиня готує на Андрія.