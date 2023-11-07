В Україні запрацювали нові правила для експорту аграрної продукції в умовах воєнного стану. Відтепер вивозити за кордон зернові, олійні та продукти переробки зможуть лише верифіковані експортери. Від учора в державному аграрному реєстрі триває прийом заявок на включення аграріїв в перелік.

До нього внесуть аграріїв, які відповідають певним критеріям, зокрема не мають податкового боргу за валютні операції.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Уряд прийняв рішення, що експортувати основні аграрні позиції, які йдуть на міжнародні ринки, а це пшениця, кукурудза, ячмінь, соя, соняшник, ріпак та продукти переробки сої, соняшнику, ріпаку, відповідні олії та шроти зможуть підприємства, які включені до переліку верифікованих експортерів.

Яким критеріям треба відповідати. Перше, треба бути платником ПДВ. тому що у нас є єдина система реєстрації ПДВ, відшкодування ПДВ. і це є підтвердженням прозорості дільності підприємства.

Також немає бути боргів і несплачених пенів по порушенню валютного законодавства. Тобто підприємство має завжди повертати валютну виручку вчасно, як цього вимагає законодавство.

Також не має бути складених актів про відсутність підприємства за місцем знаходження. Якщо був сигнал про порушення митного законодавства, Податкова намагалася розібратися, але підприємство просто не існує там, де воно зареєстровано.

І такоє має бути підтвердження від банку, що підприємство повертає валютну виручку. Тобто лист, що були позитивні факти повернення валютної виручки.

Фактично це дасть гарантію, що експортери української аграрної продукції є підприємства, які працюють прозоро, які сплачують всі необхідні податки, які повертають валютну виручку в країну, що конче особливо необхідно, особливо в умовах війни. Тому що ми розуміємо, що це стабільність обмінного курсу, валютних резервів та інших макроекономічних показників", - розповів Тарас Висоцький.