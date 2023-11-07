Шістдесятирічний ювілей святкує фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Напередодні на святковий концерт там зібралися викладачі, студенти та випускники різних років. Що кажуть про свій ліцей? Чула Валерія Глущенко.

Ось так, в укритті, під звуки сирени, учні готуються до ювілейного концерту. Виступ вже мав розпочатися, але тривога завадила.

Вихованці ліцею кажуть: шкода, що урочистості дещо змістилися, але перебувати в бомбосховищі - навіть тривалий час - для них не проблема. Укриття ж усім облаштоване. Є й опалення, і вайфай, навіть окреме ліжко для кожного. Саме тут проходить навчання під час атак, а декому й ночувати доводиться. Багато студентів з інших міст і живуть у гуртожитках. Та, кажуть, почуваються як удома.

Це одна велика родина. Тут завжди дружньо та весело.

Олександра - з Миколаєва, з початком війни дівчина переїхала до столиці разом із батьками та вступила до ліцею.

Олександра Чигріна, учениця Київського фізико-математичного ліцею КНУ імені Т. Шевченка:

Коли ми шукали школу, я знайшла фізмат, і він якраз був з 8 класу з поглибленим вивченням фізики та математики. І я вирішила, що мені це треба, і вступила сюди. І це було одне із найкращих моїх рішень.

Структура навчання тут майже університетська: лекції, семінари, позакласна робота. І так 6 днів на тиждень. Навантаження - чимале. Втім, про здоров'я та відпочинок ліцеїстів керівництво теж дбає: є танцювальна секція і спортивна.

Кирило - у свої 14 - вже чітко знає, ким стане у майбутньому. І задля чого так багато працює, опановуючи точні науки.

Кирил Дзядевич, учень Київського фізико-математичного ліцею КНУ імені Т. Шевченка:

Я хочу стати лікарем. Для цього мені треба фізика, хімія. А тут більш поглиблене вивчення йде на ці предмети. Цей ліцей відкриває можливість йди у будь-які університети країни та світу. Навіть без вступних іспитів.

А ще, каже Кирило: легка атмосфера спілкування дуже допомагає у вивченні важких предметів.

Едуард Дзядевич, учень київського фізико-математичного ліцею КНУ імені Т.Шевченка:

У нас більшість викладачів з гумором, їм цікаво. Можуть жартувати з нами. Вони більше з розумінням ставляться, ніж у звичайних школах.

І не лише з розумінням. А також креативно і творчо. І це одна з особливостей ліцею. Катерина Давидова, що викладає математику вже 30 років, стверджує: світ цифр - це справжня магія.

Катерина Давидова, вчителька математики у Київському фізико-математичному ліцеї КНУ імені Т. Шевченка:

У мене є такі уроки, коли ми малюємо математику, коли ми пишемо вірші про математику й коли ми співаємо про математику. І тоді вони розуміють, що математика не сухий закон. А це, дійсно, диво, що навколо нас.

Результат такого навчання - перемоги ліцеїстів на чисельних олімпіадах з математики. Щоправда, з початком війни змагання перейшли в онлайн формат.

Дмитро Номіровський, вчитель математики у Київському фізико-математичному ліцеї КНУ імені Т. Шевченка:

Стосовно рівня змагання, то дуже різного рівня: починаючи від шкільних заходів й завершуючи всеукраїнськими.

Наймолодший клас у ліцеї - восьмий, найстарший - одинадцятий. Аби потрапити у лави вихованців, учні мають скласти спеціальні іспити або ж за особливі досягнення.

Людмила Латишенко, директорка Київського фізико-математичного ліцею КНУ імені Т. Шевченка:

Учні, які є призерами у своїх школах з олімпіад з фізики, математики, інформатики, хімії, астрономії, можуть вступити до нашого ліцею за співбесідою. Тобто це за день до основної вступної компанії. І вони при спілкуванні підтверджують свої знання.

Серед випускників ліцею є видатні науковці, програмісти, лікарі та вчителі. Багато хто з них приїхав на урочистості, аби привітати свою альма-матер з ювілеєм.