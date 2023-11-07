Поліція продовжує дотримуватись версії про те, що помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков загинув внаслідок необережного поводження з гранатою, а не замаху чи диверсії.

6 листопада майор Частяков святкував день народження і колега (старший помічник головнокомандувача ЗСУ полковник Тимченко - ред.) подарував йому дерев’яну коробку, куди поклав пляшку віскі та 6 гранат.

У цьому військовий зізнався поліції. При цьому він попередив іменинника, вручаючи подарунок, що всередині знаходяться бойові гранати. Вочевидь Частяков сприйняв це як жарт.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева.

"На даний момент відомо, що граната, яка вибухнула, була подарунком. І у нас уже є свідчення цієї особи, яка подарувала цей презент. Він був у вигляді коробки, всередині знаходилась пляшка алкоголю та шість гранат. Як говорить сам ймовірний підозрюваний (процесуальний статус йому не визначений, у побутовому сенсі цього слова), він подарував ці гранати колезі, зауваживши, що гранати є дійсно бойові, щоб він звернув на це увагу. Але, очевидно, всерйоз ці слова не сприйняв загиблий, і, на жаль, маємо таку жахливу трагедію.

Цілу ніч працювали слідчі на місці події, вилучені відповідні предмети, зовні схожі на гранати. Їх буде направлено на експертизу для того, щоб встановити, що це за боєприпаси. надалі буде встановлено шляхи надходження цих боєприпасів, на яких підставах вони були передані іншим особам.

Тобто це великий комплекс слідчих дій, які направлені на те, щоб встановити, що трапилося. Але за тією інформацією, яка зібрана наразі ми можемо сказати, що це був нещасний випадок, саме необережне поводження з боєприпасами...

Станом на зараз поліція розслідує провадження за фактом загибелі людини та необережного поводження з боєприпасами. Але не виключено, що ця справа буде перекваліфікована у відповідності до зібраних доказів", - заявила речниця МВС.