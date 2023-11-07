З Сектора Гази дозволили евакуацію першій групі українців - посол [ Редагувати ]
У вівторок, 7 листопада, першу групу українських громадян планується евакуювати із Сектора Гази, кількість учасників становить 101 особа. Інформацію про це надає Укрінформ, посилаючись на офіційну заяву Євгена Корнійчука, посла України в Ізраїлі.
Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази - 101 особа, і 367, які ми запросили, це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль.
За його словами, решту українців обіцяють евакуювати в середу.
Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови.
Посол додав, що перша евакуація українців має розпочатися вже сьогодні.
Співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою. Все скоординовано поки нормально. Сподіваюся, що в четвер закінчимо виводити всіх.
Нагадаємо, в Ізраїлі спалахнув великий скандал через заклик міністра у справах Єрусалима та спадщини Аміхая Еліяху скинути на Сектор Гази ядерну бомбу.
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