Фінальний відлік. У Сполучених Штатах останні приготування про проведення саміту АТЕС, який цього року приймає Сан-Франциско. Президент Америки вилітає на нього вже за тиждень - 14 числа.

До цієї зустрічі особлива увага, оскільки в її рамках пройдуть переговори Байдена і Сі Цзіньпіня. А ще Штати несподівано погодились запросити росію. Навіщо? Та як у Штатах коментують українську тематику? Розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

Зазвичай, саміти АТЕС - організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва - не викликали такого ажіотажу, на відміну від самітів "великої двадцятки", хоча в рамках цього формату так само обʼєднані 19 країн і 2 території, але фокус уваги більше був на азійські справи та азійську тематику. Але війна змінила все.

І цього разу під час зустрічі у Сан-Франциско говоритимуть і про події на українському фронті, і про росію, і про допомогу Україні, тобто усі ці теми обговорюватимуть. Не стільки навіть під час сесійних засідань, скільки в кулуарах.

Зараз Білий дім уже підтверджує особисту зустріч Байдена і Сі Цзіньпіня. І окрім тих проблем у двосторонніх відносинах між країнами, обов'язково говоритимуть і про війну на українському фронті, а також прозвучить чітка позиція США щодо неприпустимості підтримки Пекіном росії у поставках зброї чи, наприклад, спробах обійти санкції Заходу.

Друге, що сьогодні викликало ажіотаж - це підтвердження Держдепу, що запрошена і росія. Так, москву за весь час цієї війни намагалися, як могли, ігнорувати.

І от зараз Метт Мюррей - представник США в АТЕС - повідомив, що, процитую, тут цікаве формулювання: "США запросили до Сан-Франциско всіх учасників організації відповідно до норм і законів США і з урахуванням санкцій". Тобто, якщо дослівно, то це не має бути чиновник, що перебуває у чорних списках. І тоді виникає питання, а хто в такому випадку може представляти росію?

Те, що путін не отримає запрошення і з ним не сидітимуть за одним столом - американське зовнішньополітичне відомство підтверджує абсолютно чітко, що такий варіант навіть теоретично не розглядався. Щобільше, навіть якби сталося неймовірне і запрошення надійшло, то Штати мали б виконати ордер Міжнародного кримінального суду.

Щодо Лаврова - він разом із Шойгу та Герасимовим ще із лютого минулого року в американських та європейських санкційних списках. Тобто величезне питання, чи зроблять для нього послаблення заради одного саміту.

Так, присутність росії відкриває можливості для спекуляцій, чи не спробує москва неформально порушити питання щодо, наприклад, переговорів чи перемирʼя.

І зустріч, яка розпочнеться за тиждень, якраз стане хорошим індикатором: як прийматимуть (і не тільки Штати, але і всі учасники саміту), чи, умовно кажучи, подаватимуть руку. Чи проситиме, наприклад, російська сторона про зустріч Лаврова (якщо він таки полетить, а Москва це поки не коментує) і Блінкена (бо в розкладі Байдена зустрічі такого рівня бути просто не може) і якщо так, то що скажуть Кремлю, і у яких формулюваннях.

Погодьтеся, питання важливі - саме тому за самітом у Сан-Франциско і за новинами щодо його підготовки протягом цього тижня слідкуватиме і західна преса, і ми із вами.