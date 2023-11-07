ЗСУ відбили 12 штурмових атак ворога: Синєгубов про оперативну ситуацію на Харківщині [ Редагувати ]
У вівторок, 7 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник Харківської обласної державної адміністрації Синєгубов Олег розповів про оперативну ситуацію в області.
Ворог нас, на жаль, продовжує обстрілювати наші населені пункти на півночі. Це Богодухівський район, два населені пункти, Чугуївський район Вовчанський напрямок. Всього було обстріляно 17 населених пунктів. Звичайно, що Купʼянський напрямок залишається найгарячішим, там ідуть активні бойові дії. Наші ЗСУ відбили 12 штурмових атак ворога.
Ворог по цьому напрямку продовжує обстрілювати наші міста та села.
По цьому напрямку у нас продовжується евакуація. Ми вже вивезли 190 дфтей з тих населених пунктів, де була оголошена примусова евакуація. За нашими динними, залишається ще біля 100 дітей, яких ми маємо вивезти. Всього до нас звернулися 295 людей з проханням надати їм тимчасове помешкання для проживання. Всі вони розселені. Це все безкоштовно, ну і звичайно, ми й надалі готові надавати людям помешкання.
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