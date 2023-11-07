У вівторок, 7 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник Харківської обласної державної адміністрації Синєгубов Олег розповів про оперативну ситуацію в області.

Ворог нас, на жаль, продовжує обстрілювати наші населені пункти на півночі. Це Богодухівський район, два населені пункти, Чугуївський район Вовчанський напрямок. Всього було обстріляно 17 населених пунктів. Звичайно, що Купʼянський напрямок залишається найгарячішим, там ідуть активні бойові дії. Наші ЗСУ відбили 12 штурмових атак ворога.

Ворог по цьому напрямку продовжує обстрілювати наші міста та села.