У російському Таганрозі стався потужний вибух біля аеропорту [ Редагувати ]
У російському місті Таганрог рано вранці 7 листопада стався сильний вибух неподалік від місцевого аеропорту.
Інформацію про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За словами свідків події, на околицях Таганрога стався потужний вибух, який призвів до вібрацій будинків, розбитих вікон і вибоїв на поверхні землі.
Зазначається, що вибух стався недалеко від аеропорту, і в соціальних мережах розміщуються фото та відеозаписи з місця подій, де видно дим.
Також повідомляється, що на аеродромі в Таганрозі горять гвинтокрили. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За додатковою інформацією стосовно цього інциденту слід слідкувати за оновленнями в новинах.
росіяни дійсно системно використовують аеродром Таганрогу для базування зокрема вертолітних підрозділів, але не тільки. Системи ППО, техніка до перекиду в України - все це рясно систематично квітне там.
Раніше ми писали про те, що на одному з російських кораблів у тимчасово окупованому Криму помітили задимлення. Це сталося в Севастопольській бухті. А в окупованому Донецьку повідомляли про "прильоти".
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