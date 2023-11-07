53 медалі здобули українці на Всесвітніх іграх єдиноборств: про шлях до перемоги [ Редагувати ]
Збірна України здобула 53 медалі та посіла переможну сходинку в командному заліку на Всесвітніх іграх єдиноборств. Змагання відбулися в Саудівській Аравії, участь у них взяли 120 країн світу. Про шлях до перемоги - нашим журналістам розповіли спортсмени з Буковини.
Майже 20 років Анна виснажливо тренувалася. Щоб отримати медаль на Всесвітніх іграх, спортсменка повернулася з Канади, куди виїхала на початку повномасштабного вторгнення. Навіть проблеми зі здоров'ям не стали на шляху до мрії.
Анна Беженар, чемпіонка Всесвітніх ігор з єдиноборств:
У мене була досить серйозна травма коліна, і вона є досі, тобто потребується операція на коліно. Тому фактично я виступала на одній нозі. Ногами не працювала. Розумієте, тут один удар міг вирішити практично все.
До фінального бою дівчина готувалася з упевненістю.
Анна Беженар, чемпіонка Всесвітніх ігор з єдиноборств:
Я Юрійовичу кажу: Ігор Юрійович, фінал зараз буде мій. Він каже: дай Боже. Він настроїв, зі мною поговорив, і я кажу: все, чекайте чемпіонку поруч.
З налаштованістю на перемогу виходив на змагання і 22-річний Роман Кізюк. Хлопець виборов два перших місця на турнірі.
Анна Беженар, чемпіонка Всесвітніх ігор з єдиноборств:
Я єдиний за всю історію Всесвітніх ігор, який виступав у двох окремих видах спорту. Це в перший день у нас була чисто боротьба, потім день відпочинку, і знову ударна техніка. Це виходить, що я три дні тримав вагу.
Юрій Черкалюк здобув срібло. Розповідає, як суперники висловлювали свою повагу до збірної України.
Анна Беженар, чемпіонка Всесвітніх ігор з єдиноборств:
Бувало, і тренера деякі підходили й питали, як у нас там. Цікавились про підготовку і як ми можемо готуватись у такий час. Це дуже важко, бо тривоги переривають тренування, і взагалі морально дуже важко готуватися, бо складна у нас ситуація.
Проте після повернення з Саудівської Аравії часу на відпочинок у спортсменів немає - разом із тренерами аналізують помилки.
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