У ресторані через російський шансон побилися військові і представники СБУ (відео) [ Редагувати ]
У ресторані у місті Вінниця сталася сутичка між двома компаніями через відтворення російського шансону. Про це інформують місцеві ЗМІ.
Обидві компанії одночасно відзначали свої дні народження в різних залах ресторану. У пізній вечір музику в одному залі вимкнули, і з іншого залу люди почули пісні Юрія Круга. Група, що святкувала день народження військового, підійшла до представників СБУ і висловила своє незадоволення. Проте останні і персонал закладу проігнорували їхні запити.
После этого вышли из этой компании мужчины, и началась драка. Мы позвали охрану ресторана – они тоже только улыбнулись. Тогда вызвали полицию - но и те тоже лайтово ко всему отнеслись. Затем вынуждены были вызвать скорую, поскольку были пострадавшие: троих мужчин из нашей компании доставили в больницу, - говорит девушка, которая делала замечание, засняв это на видео.
Обидва іменники постраждали: військовий і Руслан Сивак, батько військовослужбовця Департаменту військової контррозвідки СБУ Дмитра Сивака. Вони обоє були активними учасниками бійки.
У правоохоронця було при собі нагородна зброя, пістолет Glock-17.
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