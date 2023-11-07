У ресторані у місті Вінниця сталася сутичка між двома компаніями через відтворення російського шансону. Про це інформують місцеві ЗМІ.

Обидві компанії одночасно відзначали свої дні народження в різних залах ресторану. У пізній вечір музику в одному залі вимкнули, і з іншого залу люди почули пісні Юрія Круга. Група, що святкувала день народження військового, підійшла до представників СБУ і висловила своє незадоволення. Проте останні і персонал закладу проігнорували їхні запити.

После этого вышли из этой компании мужчины, и началась драка. Мы позвали охрану ресторана – они тоже только улыбнулись. Тогда вызвали полицию - но и те тоже лайтово ко всему отнеслись. Затем вынуждены были вызвать скорую, поскольку были пострадавшие: троих мужчин из нашей компании доставили в больницу, - говорит девушка, которая делала замечание, засняв это на видео.

Обидва іменники постраждали: військовий і Руслан Сивак, батько військовослужбовця Департаменту військової контррозвідки СБУ Дмитра Сивака. Вони обоє були активними учасниками бійки.

У правоохоронця було при собі нагородна зброя, пістолет Glock-17.

Поліція розпочала кримінальну справу за статтею про хуліганство. Прокуратура підтвердила участь співробітників СБУ в інциденті.

Раніше ми писали про те, що СБУ викрила ексзаступника міністра оборони на розтраті майже 1 млрд грн.