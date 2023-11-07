У Кривому Розі пролунав вибух [ Редагувати ]
У Кривому Розі, що розташоване в Дніпропетровській області, знову стався вибух вдень 7 листопада. Попередньо цього ранку вже були інші вибухи у місті, що виникли на тлі ракетної загрози.
Про це свідчить заява голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, який був розміщений у Telegram.
Кривий Ріг. Вибух. Дотримуємося інформаційної гігієни.
Вибух у місті стався приблизно о 12:18.
Слід зазначити, що перед цим в Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу ворожої ракетної атаки.
Кіровоградська, Черкаська, Дніпропетровська області - ракетна небезпека!
Додамо, що після вибуху в Кривому Розі повітряна тривога в Дніпропетровській області була скасована, і у Повітряних силах оголосили про відбій ракетної загрози у вище вказаних регіонах.
Нагадаємо, що в Одесі раніше лунали вибухи. В місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
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