У Кривому Розі, що розташоване в Дніпропетровській області, знову стався вибух вдень 7 листопада. Попередньо цього ранку вже були інші вибухи у місті, що виникли на тлі ракетної загрози.

Про це свідчить заява голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, який був розміщений у Telegram.

Кривий Ріг. Вибух. Дотримуємося інформаційної гігієни.

Вибух у місті стався приблизно о 12:18.

Слід зазначити, що перед цим в Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу ворожої ракетної атаки.

Кіровоградська, Черкаська, Дніпропетровська області - ракетна небезпека!

Додамо, що після вибуху в Кривому Розі повітряна тривога в Дніпропетровській області була скасована, і у Повітряних силах оголосили про відбій ракетної загрози у вище вказаних регіонах.

Нагадаємо, що в Одесі раніше лунали вибухи. В місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.