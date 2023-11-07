Україна отримала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони вже введені в бойове чергування та стануть значущим підсиленням ППО перед настанням зими.

Про це свідчить звіт президента України Володимира Зеленського за підсумками проведеного селекторного засідання.

Отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу. На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими".

Він наголосив на тому, що ведуться бойові операції на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському напрямку, а також на південних рубежах фронту.

Заслухали дані розвідок щодо ситуації на ТОТ, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ. Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи.

NASAMS - це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, вертольотів та крилатих ракет у радіусі до 40 км.

Раніше адміністрація президента США запросила додаткові бюджетні асигнування на допомогу Ізраїлю та Україні.

Згідно з пропозицією Білого дому, Україна та Ізраїль отримають допомогу з одного пакета у розмірі $106 млрд: $61,3 млрд має отримати Україна, $14,3 млрд - Ізраїль.