Одеса оговтується від ворожої атаки в ніч проти понеділка. Окупанти вдарили по місту і ракетами, і дронами. Пошкоджені десятки будинків, припортова інфраструктура. Є постраждалі серед мирного населення. Докладніше розкаже Андрій Анастасов.

Величезна вирва просто посеред вулиці у самісінькому центрі Одеси. Сюди прилетіла російська надзвукова ракета типу "Онікс". Місто ворог атакував у неділю о дев'ятій вечора - зазвичай у вихідний день тут велелюдно.

Марина Єрмошкіна, жителька Одеси:

Гуляють із собаками, гуляють з дітьми, поруч Приморський бульвар, трамвайна зупинка. До того ж ми тут постійно стоїмо на вулиці. Можемо просто стояти, пити каву і розмовляти. Я не знаю, як так сталося, що нас не було! Це просто випадковість!

Поранення металевими осколками та уламками скла зазнали восьмеро людей. Зараз вони вже лікуються вдома. Лише одна жінка повторно звернулася до лікарні за медичною допомогою.

Дмитро Сидоренко заступник медичного директора лікарні:

Стан середньої важкості, загрози життю немає. Планується оперативне втручання, хірургічна обробка рани, і після нетривалого перебування під наглядом лікарів хвора далі буде виписана.

На ранок люди не впізнали свої домівки. Квартира пані Світлани - лише за десять метрів від вирви. В помешканні вибиті вікна, двері. Самої власниці під час обстрілу вдома не було - затрималася на дачі.

Світлана Попова, жителька Одеси:

Мені дуже пощастило, просто пощастило, що я залишилася живою. Адже інакше я могла бути біля вікна у цей момент, чи елементарно могла просто ходити по квартирі, і тоді був би летальний кінець.

Загалом постраждало понад три десятки житлових будинків. У їхніх власників зараз чиновники збирають заяви, оформлюють акти про пошкоджене майно, щоб люди могли отримати відповідну компенсацію.

Наталія Мостовських, директорка Департаменту міського господарства Одеської міськради:

Два-три дні - і при розгляді документів комісія вже може видавати матеріальну допомогу. Додатково працюємо з мешканцями - розповідаємо їм, роз'яснюємо, яким чином ще податись до "єВідновлення". Знову ж таки для отримання допомоги.

Серед постраждалих будівель - шість пам'яток архітектури охоронної зони ЮНЕСКО. Зокрема, Одеській національний художній музей, якому в саме в понеділок виповнилося сто двадцять чотири роки. Вибуховою хвилею у будівлі вибило вікна. Від російських обстрілів музей потерпає вже втретє.

Кирило Ліпатов, голова науково-експозиційного відділу ОНХМ:

Скло потрапило всередину експозиційних залів, в п'яти залах стеля зі старою ліпниною, на жаль, впала.

Зараз до музею журналістів не пускають - там тривають слідчі дії. Але в установі заспокоюють: основні колекції музею не постраждали - їх евакуювали раніше. В ЮНЕСКО вже засудили черговий напад росії на культурну спадщину міста, мовляв, культурні об'єкти мають бути захищені згідно з міжнародним правом.

Катерина Кулай, виконувачка обов'язків директорки ОНХМ:

Протягом декількох днів буде відбуватися максимально детальна фіксація злочинів. Як представниками міста, так і представниками міжнародних організацій для подальшої передачі, як доказової бази, злочинів російської федерації.

Ще одна ракета, за даними Сил оборони Півдня, влучила в законсервовану промислову будівлю. Що ж стосується атаки дронами-камікадзе, то сили протиповітряної оборони тієї ночі знищили п'ятнадцять ворожих безпілотників. Однак були й влучання по припортовій інфраструктурі міста: пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку та автівки зі збіжжям.