Коли Рада може легалізувати медичний канабіс: назваоі терміни [ Редагувати ]
Верховна Рада може прийняти закон про медичний канабіс у найближчому майбутньому, можливо, вже цього місяця.
Про це заявив голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
За його словами, урядовий законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу, позначений як №7457, був повністю підтриманий на парламентському комітеті 4 листопада та готується до прийняття у другому читанні з урахуванням усіх комітетських поправок.
Враховані всі зауваження МВС, громадських та пацієнтських організацій. На думку комітету та на думку експертів, цей проект закону найбільш збалансований з тих редакцій, які потрапляли до залу Верховної Ради.
Він очікує, що найдуться окремі депутати, які намагатимуться "збити" цей закон.
Проте водночас припускаю, що цього місяця він уже може бути ухвалений.
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