Верховна Рада може прийняти закон про медичний канабіс у найближчому майбутньому, можливо, вже цього місяця.

Про це заявив голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, урядовий законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу, позначений як №7457, був повністю підтриманий на парламентському комітеті 4 листопада та готується до прийняття у другому читанні з урахуванням усіх комітетських поправок.

Враховані всі зауваження МВС, громадських та пацієнтських організацій. На думку комітету та на думку експертів, цей проект закону найбільш збалансований з тих редакцій, які потрапляли до залу Верховної Ради.

Він очікує, що найдуться окремі депутати, які намагатимуться "збити" цей закон.

Проте водночас припускаю, що цього місяця він уже може бути ухвалений.

Раніше Ляшко розповідав про легалізацію медичного канабісу.