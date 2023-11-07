Нетерпляче очікування Чорної п'ятниці цілком зрозуміле - цього дня можна купити корисні товари з великими знижками. Їхній розмір залежить від магазину, але в Black Friday вони можуть бути колосальними. Легко отримати товари зі знижками до 50-70%, що дуже вигідно. Цього року Чорна п'ятниця в Україні випадає на 24 листопада, але готуватися до цієї події потрібно заздалегідь.

Підготовка до Чорної п'ятниці - ключ до успішних покупок

План дій - звичка організованої людини. А як відомо, дисципліновані люди встигають все або майже все, що теж немало. Чорна п'ятниця - час глобальних знижок і водночас день, коли корисні товари зникають з полиць магазинів неймовірними темпами. Думати над тим, що купити, не буде часу. Правильна підготовка до Black Friday включає:

Визначення бюджету. Цей крок дозволить зрозуміти, скільки грошей можна витратити на товари зі знижками безболісно для сімейного бюджету. Важливо, щоб потім не довелося позичати або знімати з кредитки. Ще один момент - перевести ці гроші на картку. Це універсальний спосіб легко і швидко оплачувати товари в онлайн і офлайн-магазинах.

Складання списку покупок. Потрібно розташувати товари за ступенем значущості. Може статися так, що грошей вистачить не на все, але найкорисніші покупки трапляться. Чорна п'ятниця - не тільки чудовий спосіб з вигодою оновити телевізор або отримати посудомийну машину. Цього дня можна закупитися подарунками на Новий рік для рідних і близьких. Важливо внести їх до списку.

Вивчення та порівняння цін. Торгові точки в Чорну п'ятницю хочуть отримати максимальний прибуток. Вони не тільки приваблюють покупців великими знижками, а й вдаються до маркетингових хитрощів. Важливо заздалегідь почати вивчення вартості товарів. Так буде легко зорієнтуватися, в яких магазинах вони стали дешевшими.

Найактивнішим користувачам Чорна п'ятниця може принести знижки до 70-80%. Нескладно підрахувати вигоди, які забезпечить правильна підготовка. Важливо бути першим, і тоді ймовірність отримати необхідні товари зі знижкою збільшується в рази.

Що вигідно купувати в Чорну п'ятницю

Незважаючи на те, що Black Friday - час глобальних знижок і розпродажів, є товари, які вважаються найбільш затребуваними в цей період. Ось приблизний перелік:

електроніка;

побутова техніка;

одяг і взуття;

дитячі товари;

парфумерія;

послуги (у вигляді сертифікатів).

Насправді цей список можна значно розширити - залучити покупців і підвищити продажі в Чорну п'ятницю прагнуть практично всі магазини. Найкраще моніторити інформацію на улюблених торгових майданчиках, адже інформація про майбутні зниження, як правило, з'являється заздалегідь. Знижки на електроніку та побутову техніку в Comfy.ua в період розпродажів розпочнуться з 20 листопада - відмінна можливість отримати корисні пристрої для себе або на подарунки близьким і рідним людям.