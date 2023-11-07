Російські спортсмени поступово просочуються на міжнародну арену. Щоправда, лише під нейтральним прапором. Допомагають їм у цьому лобісти, яких можна побачити в різних міжнародних федераціях.

Втім, українські функціонери не полишають спроб донести світу, що ворожим спортсменам не місце в спортивній міжнародній сім'ї. Робити це складно - зізнаються, зокрема, в Національній федерації фехтування України. Про їхню боротьбу і не тільки - наш наступний матеріал.

Історичний момент. Українська фехтувальниця Ольга Харлан перемагає росіянку на Чемпіонаті світу і дає зрозуміти: спортсменам країни-агресора не місце на міжнародній арені навіть під нейтральним прапором.

Такий жест у липні цього року ледь не призвів до дискваліфікації нашої чемпіонки. Та Ольга тоді зазначила: відмова потиснути руку спортсменці з росії - для неї була принциповим жестом.

Ольга Харлан, олімпійська чемпіонка з фехтування:

Нас не можна змусити до миру ніякими рукостисканнями, тому ми показуємо свою позицію, показуємо позицію всьому світу, що ми не можемо миритися з тим, що відбувається в нашій країні.

Попри скандал, нашу спортсменку кваліфікували на Олімпійські ігри у Парижі.

Михайло Ілляшев, президент Національної федерації фехтування України:

Вони там знайшли таке слово, що вони якби "зняли питання" по дискваліфікації. І не підтвердили законність цієї чорної картки й не скасували її - знайшли такий вихід, інший.

Щоб унеможливити подібні випадки в майбутньому, представники Федерації фехтування України, а також інших видів спорту закликають світову спортивну спільноту позбавити представників країни-агресора можливості брати участь у міжнародних змаганнях.

Георгій Зантарая, голова комісії атлетів Національного олімпійського комітету України:

Проходив Чемпіонат світу з дзюдо, і Міжнародна федерація дзюдо їх допустила. Вони типу як найняли якусь компанію, яка перевіряла, що ці спортсмени не повинні бути дотичними до військовослужбовців і тому подібне. Але 17 є військовослужбовцями. Тому ми бачимо, що проросійське лобі в багатьох федераціях є.

Втім і зусилля українських спортсменів та тренерів не є марними - нещодавно було призупинено членство росіян у Міжнародному олімпійському комітеті.

Жан Беленюк, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби:

Зараз це основний фронт дій для нашої країни - не дати долучити тих "нейтральних" спортсменів, тому що їх нейтральність абсолютно нічим не підкріплена. Дехто з них перебуває на контракті зі Збройними силами російської федерації, дехто з них публічно, підкреслюю, брав участь і закликав щодо допомоги на користь російської армії. Називати цих спортсменів нейтральними, як мінімум некоректно.

Вадим Гутцайт, міністр молоді й спорту України:

Є такі федерації, які у своїх рекомендаціях прописали, щоб вони підписали декларацію, що вони проти війни. Наприклад, у важкій атлетиці та в інших видах спорту. І вони не підписують це. Тобто, вони не підписують декларацію, що вони проти війни. То як вони можуть брати участь в Олімпійських іграх?

У Федерації з фехтування України наголошують: ворожі лобі-групи шукають нові й нові брудні способи просунути своїх спортсменів на змагання міжнародного рівня.

Михайло Ілляшев, президент Федерації з фехтування України:

Корупція - це більш такий складний інструмент, і вона будується не тільки на грошах, які дали сьогодні. Це історія взаємовідносин довга, підтримка так звана. Коли російський олігарх і близький товариш путіна був президентом Міжнародної федерації фехтування чи залишається ним, хоч і відійшов, він був основним спонсором, він формував команду. Вона продовжує працювати. І звісно, що дехто з них продовжує симпатизувати навіть попри те, що відбувається.

В українській Федерації наводять один із доказів: сьогодні Дисциплінарний трибунал Міжнародної федерації фехтування мав розглянути скаргу українських функціонерів щодо виключення росіян зі складу організації. Втім розгляд питання перенесли.

Михайло Ілляшев, президент Федерації фехтування України:

Несподівана для нас ця інформація, тому що ми готувалися, і все йшло до того, що воно відбудеться. Навіть представники російської федерації просили відкласти на 2 тижні, але врешті-решт відкладено все це на 3 місяці. Процедура допуску спортсменів в якості нейтральних передбачає, що списки подаються національною федерацією. Тому якщо російську федерацію буде виключено зі складу Міжнародної федерації фехтування, то відповідно не буде органу, який зможе подавати списки на перевірку нейтрального статусу

"Спорт - поза політикою". Цей наратив не витримав повномасштабного вторгнення росії в Україну - наголошують у Мінспорту. А тому мають намір продовжувати вести активну боротьбу на спортивному фронті. Аби жодна людина, що підтримує збройну агресію росії чи тим більше бере в ній участь, не змогла виступати на міжнародних змаганнях.

Вадим Гутцайт, міністр молоді і спорту України:

Є федерації, де, на жаль - ще раз повторюю - не звертають увагу на те, що відбувається в Україні, тому що вони не бачать і не хочуть бачити, тому що є і проросійські президенти міжнародних федерацій. Але я хочу зазначити, що декілька президентів федерацій прийняли запрошення, були в Україні, і ми були з ними в Бучі, Ірпені, і вони побачили, що було, що відбувається.

Українські спортсмени ж нині продовжують активно готуватися до Олімпійських ігор, найголовніших змагань у кар'єрі будь-якого спортсмена.

Жан Беленюк, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби: