Не протистояти, а торгувати. Лідери Китаю та Сполучених Штатів, які незабаром зустрінуться в Сан-Франциско, в межах форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Обидві сторони повідомили про принципову домовленість.

Експерти вже назвали це надзвичайно доброю новиною. Чому? І які рішення можуть ухвалити важковаговики світової політики? Далі в матеріалі наших кореспондентів.

Конструктивна розмова у кулуарах форуму Азійсько-Тихоокеанський економічного співробітництва. Так, у Білому домі окреслили майбутню зустріч президента Джо Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіня. У той час, коли ситуація у світі, здається, дедалі більше виходить з-під контролю, важливі спільні інтереси спонукають США і Китай до діалогу і співпраці. Попри серйозні розбіжності у поглядах на найгарячіші питання планети.

Ван Ї, міністр закордонних справ Китаю:

Китаю і Сполученим Штатам потрібен діалог. Діалог має бути не тільки відновлений, але й поглибленим і всеохопним, щоби ми могли покращити розуміння, зменшити непорозуміння та неправильні оцінки, прагнути розширити точки дотику та продовжувати співпрацю, яка принесе користь обом сторонам.

Суперечливих питань у взаєминах Китаю-США назбиралося чимало. Від торгових війн, які штормують взаємини двох найбільших світових економік упродовж останнього десятиріччя, до діаметрально протилежних позицій щодо міжнародних конфліктів.

Джо Байден, президент США:

Китай зараз має власні внутрішні та зовнішні труднощі. Економічне зростання стагнує порівняно з тим, яким воно було. Китай бере участь у діяльності, в якій бере участь росія, а також залучений у багато інших дій щодо залякування та поводження з іншими країнами.

Та попри всі взаємні претензії лідери США і КНР таки зустрінуться для обміну думками - і це вже дуже позитивний сигнал для всього світу. Вважають політологи. Щоправда, не очікують від перемов гучних рішень чи сенсаційних заяв.

Володимир Фесенко, політолог:

Головне, що може статися - це продовження діалогу між США і Китаєм. Хай вони краще розмовляють, намагаються домовитися, ніж між ними буде ворожнеча і ризик прямого конфлікту, зокрема навколо Тайваню.

Саме ситуація довкола Тайваню - основне питання, яке турбує і Вашингтон, і Пекін. Останній не приховує амбіцій завоювати бунтівний острів. А США обіцяє захищати. Не оминуть лідери й обговорення війни на Близькому Сході та в Україні. Сподіватися на прорив щодо усіх цих проблем теж не доводиться, занадто протилежні на сьогодні погляди сторін.

Володимир Фесенко, політолог:

Це об'єктивна реальність. Взагалі Китай сприймає будь-які серйозні, глобальні конфлікти саме через призму свого протистояння зі Сполученими Штатами. Тому у цьому контексті Китай ніколи не буде, принаймні в найближчій перспективі, при нинішніх умовах, при нинішній геополітичній ситуації, на нашому боці. Головне, щоби він не був прямим військовим союзником росії.

А от на що можна розраховувати так це на те, що США стимулюватимуть миротворчі зусилля Пекіну, який має важелі впливу на кремль. Зокрема може застерегти від застосування ядерної зброї або наполягти на реалістичних вимогах москви, якщо дійде до мирних перемов. Окрім того, експерти припускають, що до цієї зустрічі команди Сі й Байдена підготували пропозиції щодо послаблення торговельних обмежень. Якщо це і справді станеться, і в стосунках двох найпотужніших держав намітиться потепління, це буде великим полегшенням і для всієї світової економіки.