Усі ці розмови про примушення Києва до перемовин, про втрату цікавості до війни в Україні - вигідні росії, кажуть в Інституті вивчення війни.

Все менше уваги українському питанню приділяють іноземні медіа. Якщо раніше експерти коментували події на нашому фронті, то зараз перші шпальта присвячені здебільшого війні на Близькому Сході. Чи може таке зміщення акцентів вплинути на допомогу Україні? З'ясовувала наша лондонська кореспондентка Світлана Чернецька.

Це правда, що українській війні проти росії у західній пресі виділяється все менше часу. Все рідше ця тема на передовицях газет, все далі від початку у телевізійних випусках новин. Військові експерти, яких раніше запрошували коментувати події в Україні, тепер пояснюють нюанси боїв у Газі, а вже потім - розвиток подій на українському фронті.

А ось, приміром, сайт британського незалежного мовника BBC. Раніше розділ про війну в Україні йшов одразу услід за головною сторінкою, пізніше його посунув розділ про "Вартість життя", а тепер попереду ще й "Ізраїльська війна проти Гази".

Аналітики це пояснюють таким явищем як "коротка тривалість концентрації уваги". Коли від однієї теми люди відволікаються на інші. І це стосується не лише української війни проти окупантів. Так само було з війнами у Боснії, Лівії та іншими - каже експерт з міжнародних справ Тім Маршалл.

Тім Маршалл, аналітик з міжнародних справ:

Мусимо брати до уваги цікавість авдиторії, вона зникає. Частково через відчуття безпорадності, частково бо "я вже це бачив і хочу бачити щось інше". І коли медіа бачать падіння рейтингу, вони показують оте "щось інше". Але також існує важка політична реальність, бо постачання, запаси боєприпасів, гроші, які надають Україні - вони зменшуються. І в певний момент, він вже близько, достатня кількість цих факторів зійдуться, щоби політики замислилися, скільки ми можемо продовжувати це робити, натиснімо на Україну - сісти за стіл перемовин.

З одного боку, всі говорять про втому від війни, з іншого боку - говорять не просто в себе на кухнях, а в тій самій пресі. Президента Зеленського продовжують запрошувати на ексклюзивні інтерв'ю, провідні світові видання видають статті наших міністрів та головнокомандувача ЗСУ.

А також звертаються до своїх читачів з редакційними колонками. За останні кілька місяців чи не кожний впливовий західний ЗМІ писав про необхідність продовження та збільшення західної підтримки. Серед них і американський Washington Post, і британський Financial Times, і французький Le Monde.

Серед останніх редакційних звернень - ось це під назвою "Захід не може собі дозволити забути війну в Україні". Це стаття в одній із найстаріших щотижневих газет у Великій Британії The Observer. У ній редакторська рада видання пише, що російсько-українська війна ввійшла в критично важливий період, а світова політична спільнота та ЗМІ відволіклися на події на Близькому Сході. І саме цього прагне путін.

Пітер Звак, бригадний генерал армії США у відставці:

Війна стомлює людей, але це не обов'язково втілюється в недостачу рішучості підтримувати Україну. Я навіть не можу собі уявити, як це було в Англії в час Першої світової війни, адже війна тягнулася місяць за місяцем, рік за роком. І, звичайно, зараз всі б хотіли вже закінчення війни в Україні і якогось рішення, але я наголошу, що це не має бути рішенням, яке не враховуватиме українські інтереси.

Усі ці розмови про примушення Києва до перемовин, про втрату цікавості до війни в Україні - вигідні росії, кажуть в Інституті вивчення війни. Там простежили одразу кілька інформаційних приводів, які кремль запустив після початку ізраїльської війни. Зокрема, спочатку москва звинувачувала Захід у нехтуванні конфліктом на Близькому Сході через надмірну увагу Україні. Потім російська пропаганда почала розкручувати тезу про те, що Київ втратить військову підтримку Заходу через ізраїльську війну.

Але поки що говорити про зменшення міжнародної допомоги не доводиться. І американський президент Байден, і європейські лідери наполягають, що допомагатимуть Києву до переможного кінця.