Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ глава держави підписав у вівторок, 7 листопада, як свідчить документ, опублікований на офіційному веб-сайті Офісу президента.
У результаті цих змін у складі Ставки верховного головнокомандувача був затверджений новий керівник Сил спеціальних операцій Збройних Сил України - Сергій Лупанчук, який був призначений на цю посаду 3 листопада після звільнення Віктора Хоренка.
Віктор Хоренко також був виключений зі складу Ставки за допомогою цього указу №736/2023.
Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю... увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Лупанчука Сергія Костянтиновича - командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України; вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача В.Хоренка.
Також зазначається, що відповідний указ набирає чинності з дня опублікування.
Раніше Зеленський закликав Трампа оприлюднити мирний план закінчення війни.
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