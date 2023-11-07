Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ глава держави підписав у вівторок, 7 листопада, як свідчить документ, опублікований на офіційному веб-сайті Офісу президента.

У результаті цих змін у складі Ставки верховного головнокомандувача був затверджений новий керівник Сил спеціальних операцій Збройних Сил України - Сергій Лупанчук, який був призначений на цю посаду 3 листопада після звільнення Віктора Хоренка.

Віктор Хоренко також був виключений зі складу Ставки за допомогою цього указу №736/2023.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю... увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Лупанчука Сергія Костянтиновича - командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України; вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача В.Хоренка.

Також зазначається, що відповідний указ набирає чинності з дня опублікування.

Раніше Зеленський закликав Трампа оприлюднити мирний план закінчення війни.