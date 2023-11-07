Данія подовжила терміни дозволів на проживання для українців до 17 березня 2025 року. Після перевірки справ біженців, їхні посвідчення будуть автоматично продовжуватися.

Як повідомляється на порталі Імміграційної служби Данії для іноземців, нові картки з дозволом на проживання будуть відправлені поштою.

Міністерство імміграції та інтеграції Данії вирішило подовжити термін дії дозволів на проживання, виданих відповідно до Закону про тимчасовий дозвіл на проживання для осіб, що перемістилися з України.

Імміграційна служба Данії планує провести перевірку справ українців до завершення терміну дії поточних дозволів на проживання, який закінчується 17 березня 2024 року. Якщо біженці з України і надалі відповідатимуть умовам тимчасового захисту, їхні дозволи автоматично продовжать.

Вам не потрібно самостійно подавати заяву на продовження дозволу на проживання. Коли імміграційна служба Данії розгляне вашу справу і вам буде продовжено дозвіл на проживання, вам буде надіслано нову картку з дозволом на проживання поштою.

Також українцям не потрібно надавати біометричні дані (фото обличчя та відбитки пальців) для нової картки.

Ми зв'яжемося із вами, коли приймемо рішення у вашій справі. Якщо нам знадобиться додаткова інформація, щоб ми могли продовжити ваш дозвіл на проживання, ми зв’яжемося з вами.

Детальнішу інформацію українці можуть отримати за телефоном: +45 35 36 66 00.