Та навіть найвищий бал - це лише початок.

Відмова від розширення Євросоюзу гратиме на руку імперським амбіціям росії. Так вважає міністр закордонних справ Латвії Каріньш Кріш'яніс, коментуючи перспективи прийому нових країн.

З-поміж них і Україна. Статус кандидата ми отримали торік, нині ж Єврокомісія вже перевірила, чи виконала держава найважливіші вимоги.

Детальний звіт світ побачить уже завтра. То що ж мала зробити Україна і які ще країни торують шлях до об'єднаної Європи - наші кореспонденти розкажуть.

Заявку на членство в Євросоюзі Україна подала торік, у перші дні повномасштабного вторгнення. А вже за два місяці до Києва приїхала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Із собою привезла опитувальник - його заповнюють усі охочі стати частиною ЄС. Іще за два місяці - у червні 2022 - відвідала столицю знову. Щоб проголосити втішний вердикт - рекомендує Україну як потенційного члена Євросоюзу.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Україна належить до європейської сім'ї. Я вважаю, що прийняття України до Євросоюзу - це не лише наш стратегічний інтерес, а й моральний обов'язок.

Дослухавшись до її слів, країни-члени блоку на минулорічному саміті постановили: Україна - офіційний кандидат на вступ. Разом зі статусом Київ отримав і низку рекомендацій, успішне виконання яких розблокує переговори про вступ. Роком пізніше, у червні 2023, Єврокомісія позитивно оцінила прогрес України на цьому шляху. Щоб отримати остаточну, а не проміжну оцінку, Київ мав упоратися до кінця жовтня. Нині ж звітують: домашнє завдання зроблене, слово тепер - за європейськими колегами.

Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції:

Все, про що домовлялися, було реалізовано та зроблено. Я думаю, оцінка має бути позитивною.

А зроблено було чимало: запущено конкурсний відбір для суддів Конституційного суду, перезавантажено Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів, обрано нових керівників Національного антикорупційного бюро й спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також Україна напрацювала нормативну базу для боротьби з відмиванням коштів, відновила електронне декларування в рамках боротьби з олігархами, впровадила закони про медіа та нацменшини.

Важливим і позитивним сигналом став нещодавній візит до Києва Урсули фон дер Ляєн, із чиїх рук торік Україна й отримала перші документи на вступ до ЄС. Цього разу президентка Єврокомісії мала зустрічі з усіма гілками влади. Попередньо - роботи проведено багато, але стільки ж іще попереду.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Ви вже виконали багато пунктів - реформували систему правосуддя, приборкали олігархів, подолали масштабні відмивання грошей. Я знаю, що Україна все ще на стадії реформ. Але впевнена: ви зможете досягнути цієї мети й перейти до наступного етапу вступу.

Обнадійливі слова найпевніше перетворяться в офіційну позицію вже завтра, коли Єврокомісія опублікує Пакет із питань розширення. Який, з-поміж іншого, міститиме детальну оцінку виконання Україною європейських вимог.

А ще - вердикти щодо інших країн, які претендують на європейське членство. Це Туреччина, Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Молдова та Грузія. Україна серед усіх у Пакеті розширення вперше.

Та навіть найвищий бал - це лише початок. Адже для відкриття переговорного процесу потрібен консенсус усіх 27 країн-членів ЄС. Відкривати перемови чи ні, стане відомо на засіданні Європейської Ради. Воно заплановане на середину грудня.