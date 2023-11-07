рф розконсервувала радянський літак М-55: яка небезпека для України [ Редагувати ]
Для війни згодиться все! В росії "реанімували" радянський висотний літак-перехоплювач, сконструйований майже 40 років тому. Машина могла злітати на висоту у понад 20 тисяч метрів.
Однак, визнання у світі не здобула, бо поступалася за характеристиками американським висотним літакам. І загалом, на момент створення військової потреби у радянській розробці вже не було.
Як згодом літак модифікували? І з якою метою окупанти розконсервували радянську бляшанку зараз - Даніїл Снісар розповість.
За створення висотного літака-розвідника в СРСР взялися у 50-х, коли Америка почала активно застосовувати аеростати для розвідки у стратосфері. Тож радянським конструкторам доручили створити засіб для ліквідації таких цілей. Спочатку фахівці намагалися марно скопіювати американський літак "Локхід Ю-2", який збили у небі над Свердловськом першого травня 1960 року. Згодом, запозичивши окремі напрацювання, проєктувальники таки зібрали перший радянський зразок висотного шпигуна з гарматою М-17 "Стратосфера" у 1978 році.
Костянтин Криволап, військовий експерт, колишній інженер конструкторського бюро "Антонов":
Вони змогли запустити М-17 в стратосферу. Він там піднявся майже на 20 кілометрів. І за тих часів - це було дуже високо. Але поки його там розробляли, його робили - аеростати перестали літати. Там зовсім іншими засобами проводилася розвідка. Тому його переорієнтували, і він почав займатися вивченням озонових дир. Його передали науковцям.
Для цього літак модифікували. Так з'явився дослідницький М-55 "Геофізика". А у 2017 літаки законсервували. За різними даними, йдеться щонайменше про п'ять бортів різної модифікації. Частина з них - лишалася недобудованою з дев'яностих. А ці фото ЗМІ країни-агресорки поширили на минулому тижні. Аеропорт "Жуковський" під Москвою. На злітній смузі літак М-55 з додатковим устаткуванням під крилом. Найймовірніше, у контейнері прилади радіорозвідки. Такі застосовують на СУ-34, що дозволяє бомбардувальнику виявляти поодинокі та масові цілі на дальності до 300 кілометрів. А також виявляти об'єкти зі значною електронною активністю.
Костянтин Криволап, військовий експерт, колишній інженер конструкторського бюро "Антонов":
Найгірший варіант, який може бути в цього літака - це випробування радіотехнічних комплексів. Екіпаж цього літака - один пілот, більше там нікого нема. Тобто, його можна нафарширувати обладнанням. І забезпечити роботу цього обладнання в автоматичному режимі, а потім там на землі або транслювати це на землю, а потім розшифровувати ці записи.
Тобто не виключено, що росія намагається повернути літаку його початкову функцію - розвідки перед ударом. І ракети для цього є. За даними ГУР, країна-агресорка повернулася до минулорічного рівня з виготовлення ракет. І на даний час встигла накопичити майже 900 одиниць різного типу без урахування безпілотників. У розвідці вважають, що ворог вдасться до масованих ударів взимку, коли зросте навантаження на енергосистему.
Костянтин Криволап, військовий експерт, колишній інженер конструкторського бюро "Антонов":
Останні тижні два - вони запускали велику кількість дронів, які літали парочками, по одному, розвертали, повертали, то це була фактично перевірка наших пунктів розташування систем ППО, якоюсь мірою їхнє напруження-виснаження. Але це все пропрацювання маршрутів для дронів і крилатих ракет.
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