У небі засяє найпотужніший спалах північного сяйва: коли [ Редагувати ]
Упродовж поточного тижня супутникова буря викликає найпотужніший спалах північного сяйва. За даними FOX Weather, сила бурі поступово зменшується, але ще декілька днів можуть спостерігати сяйво в більш північних регіонах.
Згідно з прогнозами NOAA, центру прогнозування космічної погоди, вплив сонячної бурі на Землю був помітний в неділю, 5 листопада, і мав наслідки до ранку понеділка.
Експерти в області космічної метеорології вказують, що точно прогнозувати силу активності цієї бурі складно. Проте усе вказує на те, що це була надзвичайно потужна подія.
За прогнозами синоптиків, після такого інтенсивного сяйва в неділю, можливі інші прояви бурі протягом днями, але менш інтенсивні.
Спеціалісти попереджають, що під час найсильніших геомагнітних бурь можливі масштабні відключення електроенергії та можуть виникнути проблеми з системами зв'язку.
Раніше повідомлялося, що на Сонці відкрито новий вид смертельно небезпечних спалахів.
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