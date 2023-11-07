Упродовж поточного тижня супутникова буря викликає найпотужніший спалах північного сяйва. За даними FOX Weather, сила бурі поступово зменшується, але ще декілька днів можуть спостерігати сяйво в більш північних регіонах.

Згідно з прогнозами NOAA, центру прогнозування космічної погоди, вплив сонячної бурі на Землю був помітний в неділю, 5 листопада, і мав наслідки до ранку понеділка.

Експерти в області космічної метеорології вказують, що точно прогнозувати силу активності цієї бурі складно. Проте усе вказує на те, що це була надзвичайно потужна подія.

За прогнозами синоптиків, після такого інтенсивного сяйва в неділю, можливі інші прояви бурі протягом днями, але менш інтенсивні.

Спеціалісти попереджають, що під час найсильніших геомагнітних бурь можливі масштабні відключення електроенергії та можуть виникнути проблеми з системами зв'язку.

Раніше повідомлялося, що на Сонці відкрито новий вид смертельно небезпечних спалахів.