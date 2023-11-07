Україна зафіксувала новий підвид коронавірусу в рамках штаму Омікрон, який отримав назву "Арктур". Цей новий підвид був виявлений у Рівненській області. Про це повідомляється у Telegram голови Рівненської обласної державної адміністрації Віталія Коваля.

Його виявлено на території Дубенського району.

"Арктур" - це субваріант коронавірусу COVID-19, який відноситься до штаму Омікрон. Він був вперше виявлений в Індії у січні 2023 року і швидко поширився по всьому світу. Цей субваріант характеризується трохи підвищеним рівнем заразності порівняно із близьким до нього штамом Kraken. Заразність "Арктура" перевершує заразність близького штаму Kraken на 20%.

Його особливість - незвичний симптом

Субваріант "Арктур" COVID-19 спричиняє у пацієнтів багато симптомів, які є характерними для попередніх варіантів COVID-19, включаючи високу температуру, кашель, біль у горлі та м'язову слабкість. Це свідчить про те, що симптоматика залишається схожою на інші варіанти коронавірусу, хоча підвищена заразність може впливати на поширення цього субваріанту серед населення.

А також додає новий симптом - сверблячий кон’юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах.

Тому, за словами Коваля, вакцинація від коронавірусу залишається актуальною, особливо у віці 65+.

Тим паче, минулого тижня мали летальний випадок в Костопільській громаді. Вакцини досі безоплатні та у вільному доступі.

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