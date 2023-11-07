На територію Румунії прибули перші літаки F-16, які надійшли для України від Нідерландів. Українські пілоти будуть проходити навчання на цих винищувачах на базі центру, який раніше був оголошений президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє видання The Guardian.

У вівторок, 7 листопада, Амстердам передав перші 5 літаків. Загалом Нідерланди планують постачити від 12 до 18 літаків F-16 Румунії в рамках спільної ініціативи з навчання Збройних Сил України.

Міністерство оборони Нідерландів підтвердило цю інформацію і також обіцяло постачити Україні літаки F-16 для безпосереднього використання в бойових діях.

Раніше подібні обіцянки були зроблені урядами Данії, Норвегії та Бельгії.

Нагадаємо, Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що якщо США припинять надання військової підтримки Україні, це може призвести до перемоги росії у війні.

Він підкреслив, що глобальна стабільність на тривалий термін в значній мірі залежить від військових подій в Україні та Ізраїлі. За його словами, тільки "сильне керівництво з боку США" може гарантувати, що "деспоти, насильники та терористи у всьому світі" не здобудуть впевненості для здійснення додаткових актів агресії.