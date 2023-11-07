В Україні найближчим часом відкриють ще один табір для військовополонених через велику кількість російських окупантів, які потрапили в полон ЗСУ або ж здалися добровільно. Про це повідомляє проєкт "Хочу жить".

"Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкривається новий табір для утримання військовополонених. Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збільшення кількості військовополонених пов'язане як із ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною.