Україна відкриє новий табір для російських військовополонених [ Редагувати ]
В Україні найближчим часом відкриють ще один табір для військовополонених через велику кількість російських окупантів, які потрапили в полон ЗСУ або ж здалися добровільно. Про це повідомляє проєкт "Хочу жить".
"Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкривається новий табір для утримання військовополонених. Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що збільшення кількості військовополонених пов'язане як із ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною.
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