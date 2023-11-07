У Нідердандах зростає кількість українців, які приїхали отримати прихисток. Серед них чимало й тих, хто вже проживав у іншій країні Європи.

Через великий потік людей місць у притулках вже не вистачає, повідомляє nos.nl.

"Спочатку ми бачили багато жінок. Потім з'явилися жінки з дітьми. Останнім часом ми також бачимо, що з'явилися і чоловіки. Звичайно, наші серця звернені до найбільш уразливих верств населення. І ми турбуємося, чи залишиться місце для цих уразливих. Оскільки приплив зараз йде настільки швидко, що ми вже не справляємось у національному масштабі", – зауважив директор з питань безпеки Утрехтського регіону Яап Донкер.

Близько третини людей, які реєструються для пошуку роботи, раніше жили в іншій країні тривалий час. Близько 15% людей, які подали заяви з серпня, до цього проживали у Польщі.

Відзначається, що більшість чоловіків просять ідентифікаційний номер відразу після прибуття, щоб мати можливість працювати.