Кабінет міністрів України за підтримки партнерів запускає експериментальний проект щодо додаткового забезпечення населення дровами.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

"З початком опалювального періоду також важливим є питання надання державної підтримки вразливим категоріям населення", - сказав Шмигаль.

За його словами, наразі субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують 1,3 млн родин, у середньому в жовтні це було близько 760 гривень на сім’ю.

Також 1,2 млн сімей отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір таких пільг - 850 гривень на місяць.

"Серед іншого, за необхідності, родини отримують субсидії на тверде паливо, граничний розмір яких складає 7 тисяч гривень на домогосподарство на рік. Цієї суми, на жаль, не вистачає для покриття потреб. Тому сьогодні за підтримки партнерів запускаємо експериментальний проект щодо додаткового забезпечення населення дровами", - зазначив прем'єр.

Як повідомив Шмигаль, граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива тепер зросте більш ніж удвічі й складатиме 16,2 тисячі гривень на рік для однієї родини.

"Таким чином даємо людям ресурс для опалення там, де немає можливості опалювати приміщення газом", - додав глава уряду.