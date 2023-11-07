Давид Арахамія анонсував зімни у складі Кабміну: кого можуть звільнити [ Редагувати ]
Народний депутат України Давид Арахамія оголосив про наближення змін у складі уряду.
Відповідно з повідомленням в Telegram, очікується звільнення одного з міністрів Кабінету Міністрів України.
Спробую бути більш швидким, ніж Железняк, та анонсую цього тижня звільнення одного з міністрів КМУ. Інтригу вам на ніч, - написав Арахамія.
Пізніше депутат Ярослав Железняк коротко конкретизував, про кого йде мова. Він зазначив, що планують звільнити міністра спорту Вадима Гутцайта.
Він (Гутцайт - ред.), до речі, є фехтувальником. Навіть олімпійський чемпіон з цього виду спорту був, - зауважив Железняк.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ глава держави підписав у вівторок, 7 листопада, як свідчить документ, опублікований на офіційному веб-сайті Офісу президента.
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