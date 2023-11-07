Через війну в Україні зросте поширеність деяких інфекційних хвороб [ Редагувати ]
Внаслідок повномасштабної війни в Україні передбачається погіршення перебігу захворювань і можливе збільшення поширення деяких інфекційних хвороб.
Про це заявив керівник офісу Всесвітньої охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За словами Хабіхта, український система охорони здоров'я вже спостерігає зростання кількості важких випадків захворювань.
В окремих регіонах країни існує ризик спалаху конкретних захворювань, включаючи сказ, холеру, поліомієліт, кір та дифтерію.
"Війна продовжується й вона ставить під загрозу здоров’я все більшої кількості цивільних. Може зрости кількість вадкого перебігу хронічних та неінфекційних захворювань.
Ми маємо бути готові до різних інфекційних захворювань, утім все залежить від регіону", - сказав очільник офісу ВООЗ в Україні.
Також він підкреслив, що в Україні "є 10 мільйонів людей, які потребують підтримки у сфері психічного здоров'я".
Нагадаємо, Україна зафіксувала новий підвид коронавірусу в рамках штаму Омікрон, який отримав назву "Арктур". Цей новий підвид був виявлений у Рівненській області.
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