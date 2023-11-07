У Національному університеті "Львівська політехніка" відреагували на скандальне висловлювання викладачки кафедри української мови Ірини Фаріон. Офіційну заяву оприлюднили на сайті навчального закладу.

Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом, - йдеться у заяві університету.

Крім цього, там висловили свою думку щодо мови, якою говорять захисники.

Кожен воїн, який боронить нашу землю і наш народ, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуговує найвищої поваги і вдячності. І це - непорушна позиція нашого університету, - наголошується у коментарі.

Проте студенти університету мали інші погляди. Вони розмістили на стінах університету листівки із закликом звільнити Фаріон з "Львівської політехніки".

Раніше ми писали, що українська мовознавиця, доктор філологічних наук та колишня народна депутатка 7-го скликання Ірина Фаріон висунула обвинувачення в адресу військових, зокрема бійців "Азову", через їхнє спілкування російською мовою.

Вона висловила сумнів щодо того, що "азовці", які не спілкуються українською мовою, можуть називатися українцями. Її заяви викликали хвилю обурення в громадськості.

У Мережі почали ширитись дописи на захист українських воїнів та хейт в бік мовознавиці Фаріон. Вона ж не забарилася з відповіддю на скандал щодо мовного питання.