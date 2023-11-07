Міністр оборони Рустем Умєров відреагував на повідомлення народного депутата від партії "Європейська Солідарність" Володимира Ар’єва щодо звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він порівняв це із роботою російських пропагандистів.

Відповідне повідомлення Умєров розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство - це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти.

Інформаційна війна є складовою російської агресії проти України. Не варто ставати в ній пішаками і тим більше помічниками. Усім в країні сьогодні варто зосередитись на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу", - написав він.

Нагадаємо, нардеп "ЄС" Ар’єв з посиланням на "надійне джерело" заявив, що міністр оборони вніс подання на Ставку Верховного Головнокомандувача про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.