У вівторок, 7 листопада, демократи у Сенаті США заблокували спроби представників Республіканської партії щодо схвалення законопроєкту про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю, який був прийнятий Палатою представників минулого тижня та не враховував питання допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Сенатор від Республіканської партії Роджер Маршалл відзначив, що час є критичним і "надзвичайно важливо, щоб Сенат не відкладав доставку цієї надзвичайно важливої допомоги Ізраїлю жоден день".

Проте демократи виступили проти такого підходу, наголошуючи на важливості надання допомоги як Україні, так і Ізраїлю, разом із гуманітарною допомогою, фінансуванням охорони кордону та відсічі Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ці аспекти вказані у запиті на фінансування у розмірі 106 мільярдів доларів, надісланому президентом Джо Байденом до Конгресу минулого місяця.

Представники Демократичної партії також звинуватили республіканців у використанні політичної гри в зв’язку з ситуацією в Ізраїлі, через те, що прив'язують надання допомоги цій країні до скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів США.

Наші союзники в Україні не можуть дозволити собі затримку, як і наші союзники в Ізраїлі, - наголосила очільниця бюджетного комітету Сенату Петті Мюррей.

Нагадаємо, Данія призначила Україні новий фінансовий пакет допомоги у розмірі 42,9 мільйонів доларів, який передбачено переважно для відновлення Миколаєва та його області.