7 листопада відбувся матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому "Шахтар" грав проти "Барселони".

Про це повідомляє "УНІАН".

У зв'язку з повномасштабним вторгненням рф в Україну, "гірники" змушені були провести свій "домашній" матч на стадіоні "Фолькспаркштадіон" в Гамбурзі.

Гра завершилася несподіваною перемогою українського клубу. Рахунок був відкритий під кінець першого тайму - на 40-й хвилині після передачі від Гіоргі Гочолейшвілі м'яч від Данила Сікана потрапив у ворота "Барселони". Цей гол врешті-решт вирішив результат поєдинку.

"Шахтар" - "Барселона" - 1:0

Гол: Сікан, 40

"Шахтар": Різник, Гочолеішвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко, Степаненко (Назарина, 72), Судаков, Невертон, Криськів, Зубков, Сікан (Келсі, 62)

"Барселона": тер Штеген, Канселу, Араухо, Крістенсен, Алонсо (Бальде, 59), Гюндоган, Ромеу (Педрі, 59), Рафінья (Ямал, 59), Гаві, Ферран Торрес (Жоау Фелікс, 59), Левандовскі.

Нагадаємо, визначився повний список учасників клубного чемпіонату світу з футболу. У фінальній частині турніру зіграють сім команд.