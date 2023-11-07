Почалася процедура евакуації громадян України з Сектора Гази - випущено першу групу осіб.

Цю інформацію надали "Суспільному" у посольстві України в Єгипті.

За словами місцевого жителя, який координує евакуацію українців на місці, станом на 17:00 7 листопада було вже евакуйовано приблизно 20 осіб. На кордоні з Єгиптом їх очікували представники посольства.

За повідомленням "Суспільного", посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що станом на 7 листопада 101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з Сектору Гази.

Перший дозвіл отримали, скільки пройдуть людей по факту - побачимо ввечері, - повідомив Корнійчук.

За даними дипломата, процес евакуації планують почати у вівторок, 7 листопада. Він заявив, що співробітники українського посольства вже перебувають в очікуванні на кордоні між Єгиптом та Сектором Гази.

Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази - 101 особа, і 367, які ми запросили, це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови, - сказав посол.

Нагадаємо, лідер бойовиків з угруповання ХАМАС Яхья Сінвар перебуває в оточенні в бункері. За останніми даними, він знаходиться в Секторі Газа.