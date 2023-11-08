Україна допомогла Молдові евакуювати людей із Сектора Гази [ Редагувати ]
Президент Молдови Майя Санду розповіла, що з Сектора Гази 7 листопада вдалося евакуювати 36 молдаван і подякувала Україні за допомогу.
Зазначається, що після періоду невизначеності та переговорів 36 молдавських громадян евакуювали із сектору Газа. Наразі вони перебувають у Єгипті, після чого їх доставлять до Бухаресту разом із громадянами Румунії спеціальним рейсом. Потім автобусом їх доставлять до Молдови.
"Я дуже вдячний президенту Румунії Клаусу Йоганнісу та президенту України Володимиру Зеленському за підтримку Румунії та України в нашій майже місячній місії з евакуації громадян Молдови із Сектора Гази", - заявила Санду.
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