Майже 800 окупантів та 50 автотехніки: Генштаб оновив втрати рф за добу [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні на середу, 8 листопада, склали 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 307640 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" 10 БПЛА та підбили майже 50 одиниць автотехніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 307 640 (+780) осіб ліквідовано;
- танків - 5301 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 9996 (+22) од.;
- артилерійських систем - 7439 (+29) од.;
- РСЗВ - 872 (+3) од.;
- засоби ППО - 572 (+2) од.;
- літаків - 322 од.;
- гелікоптерів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5567 (+10) од.;
- крилаті ракети - 1556 од.;
- кораблі/катери - 20 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9814 (+47) од.;
- спеціальна техніка - 1054 (+5) од.
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