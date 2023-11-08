Американський президент Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть особисту зустріч цього місяця. Ймовірно, це станеться 15 листопада.

Видання з посилання на американських чиновників зазначає, що переговори пройдуть у рамках форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться у Сан-Франциско 11-17 листопада.

За даними джерел, зустріч відбудеться 15 листопада. США та Китай ведуть останні приготування.

Китай ще не підтвердив участь Сі Цзіньпіна у саміті, але минулого тижня Білий дім заявив, що дві країни домовилися про зустріч своїх лідерів у Сан-Франциско.

Це буде перша за рік зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна. Востаннє лідери зустрічалися на саміті G20 на Балі у листопаді 2022 року. Сі Цзіньпін не був у США з 2017 року.