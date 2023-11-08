У ВМС назвали кількість ворожих ракетоносіїв у Чорному морі [ Редагувати ]
Російські загарбники вивели у Чорне та Азовське моря 9 кораблів на бойове чергування. Серед них є три ракетоносії, і загальний залп може бути до 24 крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляється в Telegram Військово-морських сил Збройних Сил України.
За даними військових станом на ранок середи, 8 листопада, всі ці ворожі кораблі-ракетоносії знаходяться в акваторії Чорного моря.
Як поінформували у ВМС, у Чорному морі зафіксовано 8 кораблів ЧФ РФ (з трьома носіями крилатих ракет "Калібр"), в Азовському морі знаходиться 1 корабель противника, і ще один - у Середземному морі.
У прес-службі Сил оборони півдня України звертають увагу, що рівень ракетної загрози оцінюється як дуже високий, та закликають громадян у разі оголошення повітряної тривоги негайно йти в укриття.
Також у повідомленні ВМС вказується кількість суден, які за добу здійснювали прохід по Керченській протоці на користь РФ: в Азовське море – 5 суден, з них 0 рухалися з протоки Босфор; у Чорне море - 16 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додають у ВМС.
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