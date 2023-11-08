Окупанти обстріляли одну з українських ТЕС [ Редагувати ]
Російські загарбники вдарили по одній з українських теплоелектростанцій. Обладнання підприємства пошкоджене.
Окупанти вдарили по ТЕС ввечері у вівторок, 7 листопада. Під обстріл потрапила теплоелектростанція у прифронтовій області.
Зе даними ДТЕК, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.
"Обладнання підприємства пошкоджено. Енергетики докладають всіх зусиль, щоб ліквідувати наслідки обстрілів", - йдеться у повідомленні.
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