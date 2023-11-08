ЗСУ знищили більше 500 окупантів на Таврійському напрямку [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 7 листопада, українські війська завдали значних втрат російським окупантам на Таврійському напрямку. Було знищено 505 ворожих бойовиків, а також одного з них взяли в полон.
За інформацією Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, на Таврійському напрямку ворог провів 18 авіаударів, здійснив 40 бойових зіткнень і здійснив 1042 артобстріли.
- На Авдіївському напрямку російські сили не припиняють спроби оточення Авдіївки і провели 14 атак біля Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського на Донеччині.
- На Мар'їнському напрямку ворог безуспішно штурмував район Мар'їнки на Донеччині, де українські захисники відбили 17 атак.
- На Шахтарському напрямку російські війська вчинили штурмові дії біля Старомайорського на Донеччині, але не досягли успіху.
- На Запорізькому напрямку ворог не проводив наступальних дій.
Українські війська продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають ворогу втрат в живій силі та техніці, виснажують його вздовж всієї лінії фронту.
Підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 1488 вогневих завдань. Втрати ворога склали 505 осіб, ще одного бойовика взяли у полон. Знищено 19 одиниць військової техніки, включаючи 7 бойових машин, 1 артилерійську систему, 2 протитанкові ракети, 3 безпілотні літальні апарати, 5 автомобілів і 1 одиницю спецтехніки.
Нагадаємо, студентам в Україні надається можливість отримати відстрочку від мобілізації, проте це не поширюється на всі категорії студентів і залежить від конкретних умов.
по темі
У російському місті Таганрог рано вранці 7 листопада стався сильний вибух неподалік від місцевого аеропорту
Важливо повідомляти інформацію про потрапляння людини в полон до компетентних державних органів
В Україні кинутий напризволяще росіянин підірвав сам себе на фронті
У суботу вночі, 4 листопада, Сумську область була піддана атакам російських терористів, які використовували два ударних безпілотника типу Shahed-136/131
Минулої доби, 3 листопада, авіація Збройних сил України провела 9 атак на райони зосередження російського військового особового складу, техніки та озброєння