Протягом минулої доби, 7 листопада, українські війська завдали значних втрат російським окупантам на Таврійському напрямку. Було знищено 505 ворожих бойовиків, а також одного з них взяли в полон.

За інформацією Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, на Таврійському напрямку ворог провів 18 авіаударів, здійснив 40 бойових зіткнень і здійснив 1042 артобстріли.

На Авдіївському напрямку російські сили не припиняють спроби оточення Авдіївки і провели 14 атак біля Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського на Донеччині.

На Мар'їнському напрямку ворог безуспішно штурмував район Мар'їнки на Донеччині, де українські захисники відбили 17 атак.

На Шахтарському напрямку російські війська вчинили штурмові дії біля Старомайорського на Донеччині, але не досягли успіху.

На Запорізькому напрямку ворог не проводив наступальних дій.

Українські війська продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають ворогу втрат в живій силі та техніці, виснажують його вздовж всієї лінії фронту.

Підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 1488 вогневих завдань. Втрати ворога склали 505 осіб, ще одного бойовика взяли у полон. Знищено 19 одиниць військової техніки, включаючи 7 бойових машин, 1 артилерійську систему, 2 протитанкові ракети, 3 безпілотні літальні апарати, 5 автомобілів і 1 одиницю спецтехніки.

Нагадаємо, студентам в Україні надається можливість отримати відстрочку від мобілізації, проте це не поширюється на всі категорії студентів і залежить від конкретних умов.