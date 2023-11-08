російська армія влаштувала вибух автомобіля поліції в Харківській області, коли правоохоронці направлялися на затримання колаборантів. Інцидент стався у населеному пункті Дворічна Куп'янського району. Про це стало відомо у Facebook.

У машині були троє людей: слідчий, дільничий та оперативник.

Поліцейські виявили, що за ними слідкує ворожий дрон, але не змогли уникнути атаки. Оперативник велів вистрибнути з автомобіля, і після цього відбувся вибух. Окупанти скинули гранату на задню частину авто. На щастя, всі правоохоронці вижили, але отримали контузію.

Під час атаки поліцейські направлялися затримувати колаборантів.

Нагадаємо, студентам в Україні надається можливість отримати відстрочку від мобілізації, проте це не поширюється на всі категорії студентів і залежить від конкретних умов.