Україна успішно евакуювала першу групу своїх громадян із Сектору Гази. Ця група складалася з 43 осіб. Інформацію про це надали президент України Володимир Зеленський та спікер МЗС Олег Ніколенко через соціальні мережі.

Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови, і ми раді допомогти нашому дружньому сусідові.

За його словами, евакуація триває.

Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше наших громадян із Гази.

Як розповів спікер МЗС Олег Ніколенко, наразі готується подальший переліт евакуйованих до однієї із сусідніх з Україною країн.

Працюємо над вивезенням українців 8 та 9 листопада. Дозвіл на виїзд нової кількості громадян отримано.

Спікер також відзначив, що через обмежену пропускну здатність КПП "Рафах", процес евакуації проводиться лише на підставі затверджених списків іноземців, які були погоджені відповідними місцевими владними органами.

Нагадаємо, в Ізраїлі спалахнув великий скандал через заклик міністра у справах Єрусалима та спадщини Аміхая Еліяху скинути на Сектор Гази ядерну бомбу.